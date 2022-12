चीन में जारी कोरोना विस्फोट का भारत पर पड़ेगा इफेक्ट? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

एनके अरोड़ा ने कहा कि दुनिया में हर जगह पाए जाने वाले ओमिक्रॉन के लगभग सभी सब-वेरिएंट भारत में पाए जाते हैं, ऐसे कई सब-वेरिएंट नहीं हैं जो यहां प्रचलन में नहीं हैं।

Coronavirus In China: पूरे देश और दुनिया में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरल का आतंक अभी भी जारी है। चीन इन दिनों कोरोना के गंभीर संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना का BF.7 वैरिएंट चीन में कहर मचा रहा है। ऐसे चीन में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते भारत के लोग भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन में हुए कोरोना विस्फोट से भारत को कितना खतरा है, जिसका जवाब एक्सपर्ट ने दिया है।

भारत के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने चीन की कोविड नीतियों पर बताया कि हम सुन रहे हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावी टीकों से प्रतिरक्षित (immune) किया गया है, विशेष रूप से वयस्क आबादी। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है।

