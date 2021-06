पानी की बोतल से भी कम लागत में Covaxin...फिर 1410 रु क्यों ? कृष्णा एल्ला के पुराने Video पर सवाल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 9 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोमवार को हुई घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारत में लगाई जा रही तीनों वैक्सीन के लिए निजी अस्पतालों की ओर से ली जाने वाली अधिकतम कीमत तय कर दी है। यानी निजी अस्पतालों के लिए जो 25 फीसदी वैक्सीन का कोटा रखा गया है, उनके लिए वह लोगों से तय कीमतों से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे। लेकिन, सवाल उठ रहें है कि जब पहले भारत बायोटेक की ओर से दावा किया गया था कि उसकी वैक्सीन की लागत बहुत ही मामूली होगी तो फिर उसके दाम सबसे ज्यादा क्यों रखे गए हैं। इसको लेकर कंपनी के सीएमडी का पिछले साल का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और कांग्रेस ने इसके खिलाफ सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है।

English summary

An old video of Bharat Biotech's CMD Krishna Ella has gone viral, in which he claimed to make Covaxin at a cost less than a bottle of water, then Congress raised questions on keeping the price of Rs 1410