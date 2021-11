राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, गाड़ी में सवार कपल ने की घुसने की कोशिश

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 17 नवंबर: राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के उस वक्त हाथ-पैर फूल गए, जब एक कपल ने वहां अपने कार से घुसने की कोशिश की। ऐसे में दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में शुमार राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लोगों को धर दबोचा लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

घटना दो दिन पहले रात की बताई जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया कि राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। घटना दो दिन पहले की है, जब दंपति ने राष्ट्रपति भवन के एक एंट्री गेट से घुसने की कोशिश की थी।

A couple arrested after breach of security at Rashtrapati Bhawan. The incident happened two days back when the couple had attempted to barge into one of the entrances of Rashtrapati Bhawan: Delhi Police