भारत में कोरोना पर 'गुड न्यूज', 24 घंटे मे संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के मामले 61 लाख के पार हो गए हैं। (Coronavirus in India) कोरोना के 61 लाख केसों के बीच राहत देने वाली खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इसका मलतब साफ है कि भारत में कोरोना पर रिकवरी रेट (Recovered cases in India) बेहतर हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 84, 877 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं और नए केस 70,589 सामने आए हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 51 लाख से ज्यादा हो गई है। रिकवरी रेट आज 83 प्रतिशत हो गया है।

भारत में कोरोना से 9 लाख 47 हजार लोग एक्टिव

भारत में कोरोना के वायरस से मंगलवार (29 सितंबर) पिछले 24 घंटे में 70,589 नए मामले सामने आए और 776 लोगों की मौतें हुईं। भारत में कोरोना केसों की कुल संख्या 61 लाख 45 हजार 292 है। जिसमें से 9 लाख 47 हजार 576 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में 61 लाख कोरोना केसों में से 51 लाख 1 हजार, 398 मरीज ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना से कुल 96,318 लोगों की मौत हुई है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.57 प्रतिशत रह गई है।

India’s Recovery Rate leaps past 83%.

84,877 recoveries have been registered in the last 24 hours in the country while the number of new confirmed cases stands at 70,589.

73% of the new recovered cases are being reported from ten States.https://t.co/yKriUxdtRZ pic.twitter.com/Vo9Uoo9Vc6