VIDEO: लॉकडाउन के बीच पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों ने की फूलों की बारिश

India

oi-Ankur Kumar

नागपुर। देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई में सबसे फ्रंट में खड़े हैं डॉक्‍टर्स और पुलिसकर्मी। संक्रमण के खौफ से लॉकडाउन के दौरान भी ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों का सम्मान और स्वागत का सिलसिला चल पड़ा है। नागपुर के गिट्टीखादान में पुलिसकर्मियों के सम्‍मान में स्‍थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर फूलों की बारिश की। ऐसा उस वक्‍त किया गया जब पुलिस लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरुक करने के लिए इलाके में फ्लैग मार्च निकाल रही थी।

नागपुर पुलिस ने खुद अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से इसका वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसवाले इलाके में मार्च करते लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। पुलिस टीम लोगों से महामारी के बीच अपने परिवार की देखभाल करने को कह रहे हैं। वे लोगों से मास्क पहनने और अपने आसपास उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करते देखे जा रहे हैं।

लॉकडाउन के दौरान पुलिस के मानवीय चेहरे की हर ओर तारीफ हो रही है। पिछले रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी मेरठ पुलिस का वीडियो चला था। शनिवार को जहां लोगों ने एसएसपी के काफिले पर पुष्प वर्षा की वहीं रविवार को सदर बाजार और लिसाड़ी गेट पुलिस पर भी फूलों की वर्षा की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर पुलिस टीम फ्लैग मार्च कर रही है और किनारे खड़े लोग टीम पर फूलों की बारिश कर रहे हैं।

Thank you #Nagpur for the affection that you showered on our team!

A proud moment for all of us during Gittikhadan Route March under DCP Zone 2, Vinita S. @IamVinitaa#NagpurPolice#alwaysthere4u @DGPMaharashtra pic.twitter.com/BvSQxMZ9PH