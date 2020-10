Coronavirus: नीति आयोग ने चेताया- सर्दियों में बढ़ सकती है महामारी की रफ्तार, रहना होगा अलर्ट

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इस बीच नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा कि सर्दियों में लोगों और सावधान रहने की जरूरत है। वीके पॉल के मुताबिक अधिकांस श्वसन वायरस सर्दियों के दौरान बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस वैक्सिन आने के अभी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसे में सर्दियां आने वाली हैं और संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है।

मंगलवार को देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर एनआईटीआईयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोविड-19 के प्रभाव में स्थायित्व आ रहा है। हमें अपनी साफ-सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस एक श्वसन वायरस (रेस्पिरेटरी वायरस) है और सर्दियों में अक्सर ऐसे बीमारियों के फैसले की संभावना अधिक होती है। हमें अपने दिनचर्या में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और मास्क अनिवार्य है।

The three-ply masks and homemade masks are beneficial against preventing the transmission of #COVID19. N95 masks are beneficial for health workers working in hospitals while surgical masks are effective in general practice use: Dr. VK Paul, Member (Health), NITI Aayog https://t.co/VBL6HJec5P