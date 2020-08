Coronavirus: देश में 73 फीसदी के पार पहुंची रिकवरी दर, 20 लाख से अधिक रोगी हुए ठीक

India

नई दिल्ली। देश-दुनिया में फैले कोरोना वायरस से अब तक विश्वभर में दो करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत, अमेरिका और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े कोरोना प्रभावित देश हैं जहां संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार है। भारत में कोरोना की स्थिति की बात करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव मामलों में गिरवाट दर्ज की गई है जबकि महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 73.64 प्रतिशत हो गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देशभर में अब कोरोना से कुछ 20 लाख से अधीर मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले डेढ़ महीने से कोरोना के नए मामलों में आई रफ्तार में थोड़ा ब्रेक लगा है। अब प्रतिदिन सामने आ रहे नए ममलों की तुलना में लगभग उतने ही मरीज रोजाना ठीक भी हो रहे हैं। बुधवार को महामारी से 60,091 रोगी ठीक हुए जबकि पिछले 24 घंटों में 64,531 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में महामारी से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 20,37,871 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 73.64 फीसदी है।

बता दें कि देश में अब कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 27,67,274 हो गई है, जिसमें 6,76,514 सक्रिय मामले, 20,37,871 ठीक/डिस्चार्ज/ विस्थापित मामले और 52,889 मौतें शामिल हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) का कहना है कि अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 3,17,42,782 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 8,01,518 सैंपल की टेस्टिंग मंगलवार को की गई है।

