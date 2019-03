पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर कांग्रेस ने क्या कहा?

India

oi-Mrinal Sinha

नई दिल्ली। गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन जाने पर तनाव काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाने के खलबली मच गई थी। हालांकि पाकिस्तान ने शांति की पहले के तहत अभिनंदन को शुक्रवार को भारत वापस भेजने का ऐलान किया है। इस बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बयान आया है। कांग्रेस की ओर से अभिनंदन के साहस की खूब तारीफ की गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि- 'विंग कमांडर अभिनंदन- आप हमारे गौरव हैं, आप हमारा अभिमान हैं। आपको 130 करोड़ भारतीय नागरिकों का अभिनंदन।विपरीत परिस्थिति में आपके अदम्य साहस और गरिमामय संतुलन ने सभी भारतीयों के दिल एवं दिमाग को जीत लिया है।'

बता दें कि बीते बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के समय भारतीय जेट मिग 21 के गिर जाने से उसके पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गए। इसके बाद से देशभर में खलबली मच गई है। अब पाकिस्तान ने शांति पहले के तहत शुक्रवार को अभिनंदन को वापस भारत भेजने का ऐलान किया है। हालांकि भारत पहले ही पाक को बिना शर्त के अभिनंदन को लौटने का कड़ा संदेश दे चुका था।

🇮🇳Wing Commander Abhinandan- You are our pride, you are our honour. 🇮🇳

🇮🇳रणबांकुरे अभिनंदन को 130 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन 🇮🇳

Your indomitable courage & dignified poise in face of adversity has won hearts & minds of all Indians.

Glory to the brave!! #WelcomeBackAbhinandan