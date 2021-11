कृषि कानून वापस: राहुल गांधी बोले- नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 29 नवंबर: किसानों के लंबे चल रहे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज (सोमवार) को शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के बिल पारित किया। संसद में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को वापस लिया गया। यह सरकार चर्चा करने से डरती है।

'ये किसानों की सफलता है'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कृषि कानून वापस लेने पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। अपने बयान में राहुल ने कहा, 'हमने कहा था कि तीनों काले कानूनों का वापस लेना पड़ेगा। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिन्दुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ काले कानूनों को रद्द करना पड़ा। ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है।

The fact is that the Central government could not face the strength of the Indian people represented by farmers in this case. The upcoming State elections must have also played on their mind: Congress MP Rahul Gandhi on Parliament passing Farm Laws Repeal Bill 2021