Congress President election:कांग्रेस के 416 अमान्य वोटों में थरूर और राहुल के लिए क्या गुप्त संदेश है

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Congress President election result: कांग्रेस को 24 साल बाद अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी का विकल्प मिला है। हालांकि, मल्लिकार्जुन खड़गे अनकहे रूप से पार्टी की ओर से नामित सदस्य लग रहे थे, लेकिन फिर भी शशि थरूर को जितने वोट मिले हैं, वह मौजूदा कांग्रेसी परंपरा को देखते हुए खास मायने रखते हैं। वोटों की गिनती के दौरान चार सौ से ज्यादा वोट रद्द भी किए गए हैं। हैरानी की बात है कि उन रद्द किए वोटों के माध्यम थरूर ने कांग्रेसियों का दिल जीत लिया है। इन वोटों में राहुल गांधी के लिए भी खास संदेश छिपा हुआ नजर आ रहा है।

English summary

Congress President election:More than 400 votes have been invalid in the election. Some of them have hearts and arrows made for Tharoor and some have the name of Rahul Gandhi