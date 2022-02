Budget Session: संबोधन में राहुल ने कई बार किया तमिलनाडु का जिक्र, वजह पूछने पर बोले- 'मैं तमिल हूं ना'

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 2 फरवरी: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, पेगासस समेत कई मुद्दों को उठाया। साथ ही मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। अपने संबोधन में राहुल ने कई बार तमिलनाडु का जिक्र किया। संसद से बाहर निकलते वक्त जब पत्रकारों ने उनसे इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तमिल हूं ना। हालांकि वो अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं करने के सवाल से बचते रहे।

वहीं दूसरी ओर राहुल ने संसद में बेरोजगारी के मुद्दे को जोरशोर से उठाया। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया था, जबकि मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया है। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी के लिए भी मोदी सरकार की आलोचना की। राहुल के मुताबिक सरकार के दोनों कदमों ने असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया। जिससे अब दो हिंदुस्तान बन गए हैं। इसमें एक अमीरों का भारत है, जबकि दूसरा गरीबों का।

#WATCH | "Main Tamil hoon na (I am a Tamil)," says Congress MP Rahul Gandhi when asked about him mentioning Tamil Nadu several times while speaking on Presidential Address, in the Lok Sabha.

He evades the question of not mentioning Uttar Pradesh in his address. pic.twitter.com/OAg9OOxF6Q