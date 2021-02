पुडुचेरी में कांग्रेस के 1 और DMK के 1 विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा अपना इस्तीफा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Political Crisis in puducherry कांग्रेस शासित प्रदेश पुडुचेरी में सियासी संकट गहराता दिख रहा है। दरअसल, रविवार को कांग्रेस के एक ओर डीएमके के एक विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बारे में खुद विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवकोलुंधु ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे दो विधायकों से इस्तीफे मिले हैं। मैंने इसके बारे में मुख्यमंत्री और विधानसभा सचिव को सूचित कर दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने वालों में कांग्रेस विधायक के लक्ष्मीनारायण और डीएमके विधायक के वेंकटेशन का नाम शामिल है।

I have received resignations from two MLAs. I have informed the Chief Minister and the Assembly secretary about it. I am examining their resignations: Puducherry Assembly Speaker VP Sivakolundhu pic.twitter.com/DmHroTW7n9