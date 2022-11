कांग्रेस नेता उदित राज ने EWS आरक्षण के फैसले पर उठाए सवाल, कहा-'SC जातिवादी है, कोई शक नहीं !'

India

गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण का आदेश बरकरार रहेगा। मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी, लेकिन फैसला 3-2 से आया है। यानि कि आरक्षण के फैसले पर जजों ने सहमति जताई है, जबकि 2 जजों ने असहमति जताई है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कांग्रेस नेता उदीत राज ने ऐसी टिप्पणी की है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है।

#WATCH | Cong leader Udit Raj says,"Not opposing EWS reservation but I challenge the upper caste mindset of SC.When it came to expand limit of 50% reservation for SC/ST/OBC,they cited 50% limit of Indra Sawhney judgement. Today they cited Constitution that no there's no limit..." pic.twitter.com/bGSHoryrXB