5 राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को झटका, वरिष्ठ नेता सी. एम. इब्राहिम का इस्तीफा

नई दिल्ली, 12 मार्च। सभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हुई है। पंजाब और उत्तराखंड से भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। हार के बाद अब पार्टी की अंतर्कलह सामने आई है। कांग्रेस को कर्नाटक (Karnataka) में झटका लगा है। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम (C M Ibrahim) ने पार्टी से इस्तीफा दे दे दिया है। सी. एम. इब्राहिम ने अपना इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सी. एम. इब्राहिम (C M Ibrahim) का कद एचडी देवगौड़ा सरकार में बढ़ा था जब उन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया था। इब्राहिम को पूर्व पीएम देवगौड़ा का करीबी माना जाता था। वर्ष 2008 में उन्होंने जेडीएस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद वे कांग्रेस में आए।कर्नाटक कांग्रेस ने विधान परिषद में खाली हुए नेता विपक्ष के पद बी के हरिप्रसाद को चुना है।

Congress leader CM Ibrahim tenders his resignation to the party's interim president Sonia Gandhi

"I tender my resignation from Primary Membership of the party with immediate effect," reads the letter

(File pic 1) pic.twitter.com/q4iOjsOEPH