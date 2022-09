हिजाब में बच्ची के साथ राहुल की तस्वीर पर संबित पात्रा ने कसा तंज, कांग्रेस बोली- तुमसे ज्यादा गिरा हुआ..

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 21 सितंबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक तस्वीर को शेयर किया, जिसमे राहुल गांधी एक छोटी बच्ची के साथ हाथ पकड़कर चल रहे हैं, जोकि हिजाब में है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है, तब वो तुष्टिकरण कहलाता है। संबित पात्रा के इस सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संबित पात्रा पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, क्या कोई निम्नतर स्तर बचा है जिसके नीचे भाजपा के प्रवक्ता नहीं गिरेंगे। वह एक छोटी बच्ची है और अभी बहुत छोटी है किसी भी पार्टी का वोट बैंक बनने के लिए। कृपया उसे अपनी तुच्छ सोच से अलग रखिए। जो राहुल गाधी कर रहे हैं वह एक बच्चे के लिए बेहद सरल और सौम्य इशारा है। भाजपा को लोगों की आस्था से इतर सोचने की जरूरत है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, संबित तुमसे ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देख कर बौखलाना एक बात है - पर नफ़रत में इस तरह अंधा होना।

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीया श्रीनेत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा यह गड्ढों से भी बदतर है। पवन खेड़ा ने लिखा, भारता तोड़ने वाला मिल गया। जो कपड़ों तक में आपस में लड़ाई कराए, वो देशभक्त नहीं, सिर्फ मोदी भक्त हो सकता है। बता दें कि स्वराज पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरों का कोलाज शेयर करते हुए लिखा, सुना था "सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है"।अब नफरत के धंधे को भी हरा ही हरा दिखता है! हर हिसाब में हिजाब दिखता है! तुष्टिकरण के वहम का इलाज सच का पुष्टीकरण है। कमजोर नज़र वाले मरीजों की आंख में सुरमा लगाकर उन्हें यह सारी फोटो दिखा दीजिए।

Is there no low to which BJP spokesmen won't sink? She is a little child & too young to be part of any vote bank: please spare her from your small-mindedness! What @RahulGandhi is doing is a simple decent gesture towards a kid. BJP, learn to look beyond people's faith; we do. https://t.co/y4WiXJTCkA