कांग्रेस को सपा-AAP-TRS और YSRC से भी कम आमदनी, BJP को चंदे से हुई बंपर कमाई- ADR

चुनावी ट्रस्ट से राजनीतिक दलों को मिले चंदे का ज्यादातर हिस्सा भाजपा के खाते में गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को सपा और आम आदमी पार्टी जैसे दलों से भी कम रकम मिली है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कांग्रेस दो बार से लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा रही है। लेकिन, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बाद उसी के पास देश में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक हैं। उसकी आज भी पैन-इंडिया चुनावी मौजूदगी है। लेकिन, जब बात चुनावी चंदे की आती है तो वह छोटे-छोटे दलों के सामने भी बौनी नजर आ रही है। चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले चंदे का जो ब्योरा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स ने जारी किया है, वह कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि, तमाम छोटे-छोटे दलों पर भी दानदाताओं ने कांग्रेस से कहीं ज्यादा भरोसा किया है; और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उसके आसपास भी कोई दल नहीं फटक पाया है।

Remote Voting machine: प्रवासी वोटर कहीं भी डाल सकेंगे वोट, जानें कैसे ? | वनइंडिया हिंदी | *News

English summary

The BJP has received more than 70 percent of the donations received through the electoral trust in the year 2021-22. Whereas, the Congress has received less donations than many smaller parties-ADR