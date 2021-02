अजित पवार ने कांग्रेस को फटकारा, बोले- जीते तो सब ठीक और हारे तो कहेंगे EVM मैनेज है

India

oi-Ankur Kumar

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर नाना पटोले ने दो दिन पहले विधानसभा में आग्रह किया था कि स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को EVM की जगह पर मतपत्र से मतदान करने का विकल्‍प देने के लिए कानून बनाया जाए। इसे लेकर महाराष्‍ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी से अलग रूख अपनाया है और EVM को सही ठहराया है। उन्‍होंने मतपत्र से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस पार्टी को फटकार भी लगाया है। पवार ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्‍थान और पंजाब में आई तब तो EVM सही और जहां भारी मतों से हार मिली वहां कहते हैं कि ईवीएम मैनेज किया गया है।

एनसीपी के वरिठ नेता और पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बुधवार को कहा कि मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ईवीएम सही और सटीक मतदान सुनिश्चित करती है। उन्‍होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि ईवीएम हारे हुए उम्‍मीदवारों को हार का ठीकरा मशीन पर फोड़ने का मौका देती है। उन्‍होंने कहा कि मैंने 6 से 7 चुनाव ऐसे लड़े हैं जहां ईवीएम से मतदान हुआ है और यह मशीन उचित मतदान को सुनिश्चित करती है और सही संख्‍या दर्शाती है। आपको बता दें कि इससे पहले पवार ने कहा था कि अगर कुछ चुनावों में मतदाताओं को ईवीएम के अलावा मतपत्र से मतदान करने का विकल्प देने संबंधी कानून बनाने के लिए यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो राज्य मंत्रिमंडल उस पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेगा।

#WATCH | Even when EVMs were there, Congress govt was elected in Punjab, Rajasthan. Often several parties blame EVMs when they lose polls but when they win, then everything is fine. I have full faith in EVMs: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar pic.twitter.com/eOo13PR7Hw