कपिल सिब्बल से पहले कांग्रेस के वे 5 बड़े नाम, जो पिछले पांच महीने में छोड़ गए पार्टी

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 मई: कांग्रेस ने हाल ही में राजस्थान में चिंतन शिविर आयोजित करके पार्टी के डूबते जहाज को बचाने के लिए काफी मंथन किया है। लेकिन, कांग्रेस के जर्जर हो चुके विशाल जहाज के डूबने के डर से इसके नेताओं में भरोसा बहाल नहीं हो पा रहा है। लिस्ट में बुधवार को नया नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का जुड़ा है, जो पिछले करीब ढाई वर्षों से नेतृत्व की नीतियों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे थे। लेकिन, सिब्बल इस लिस्ट में सिर्फ नए नाम हैं, उनसे पहले पार्टी के कई जनाधार वाले नेता भी इसी तरह से छोड़कर जा चुके हैं और कांग्रेस नेतृत्व की ओर से उनकी नाराजगी दूर करने की कोई गंभीर कोशिश भी कभी दिखाई नहीं पड़ी है।

English summary

Before Kapil Sibal, five big Congressmen have left the party in the last few months. This process started from Punjab and reached Gujarat via UP