उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022: कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को दी बड़ी जिम्मेदारी

India

oi-Bavita Jha

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी की अहम जिम्मेदारी गणेश गोदियाल सौंपी है। पार्टी ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसक अलावा प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं हरीश रावत को कैंपेन कमिटी का चेयरपर्सन बनाया गया है।

कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी पंजाब वाला फॉर्मूला अपनाते हुए यहां भी चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिसमें जीत राम, भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड समेत रंजीत रावत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में से पहले कांग्रेस ने उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद गणेश गोदयाल को सौंप दिया है तो वहीं अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके साथ ही पार्टी ने हरीश रावत की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की है और उन्हें प्रचार कमेटी की कमान सौंपी गई है।

उत्तराखंड: सीएम धामी करेंगे 20 जुलाई से कई जिलों का दौरा शुरू, कार्यसमिति की बैठकों में भी लेंगे हिस्सा

Congress appoints Ganesh Godiyal as Uttarakhand Congress president along with 4 state working presidents, Pritam Singh as Leader of Congress Legislative Party, and Harish Rawat as chairman of the campaign committee pic.twitter.com/Zm8CLpBVQ5