राहुल गांधी का अमित शाह पर तंज, कहा- नोटबंदी के दौरान पुराने नोट बदलने का फर्स्ट प्राइज जीतने पर बधाई

नई दिल्ली: नोटबंदी के दौरान नोट बदलने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने नोटबंदी को घोटाला करार देते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा अध्यक्ष पर नोटबंदी के दौरान कॉपरेटिव बैंक में कालाधन जमा करवाने का आरोप लगाया है। ये जानकारी RTI द्वारा प्राप्त हुई है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अमित शाह पर हमला बोल दिया है।

नोटबंदी के दौरान नोट बदलने को लेकर अमित शाह पर राहुल गांधी ने तंज किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'बधाई अमित शाह जी, निदेशक, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, आपके बैंक ने पुरानी नोटों को बदलने के मामले में पहला पुरस्कार जीत लिया। 5 दिनों में 750 करोड़! लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी के कारण बर्बाद हो गई, आपकी इस उपलब्धि को सलाम।

Congratulations Amit Shah ji , Director, Ahmedabad Dist. Cooperative Bank, on your bank winning 1st prize in the conversion of old notes to new race. 750 Cr in 5 days!

Millions of Indians whose lives were destroyed by Demonetisation, salute your achievement. #ShahZyadaKhaGaya pic.twitter.com/rf1QaGmzxV