Collegium Vs NJAC:कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

Collegium system Vs NJAC: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को उस रिट याचिका पर विचार करने की सहमति दे दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों के लिए मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार की मांग की गई है। याचिका में एनजेएसी को भी फिर से जिंदा करने की बी मांग की गई है, जिसे 2015 के अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसपर सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए बनी कॉलेजियम सिस्टम संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यह एक अदालती आदेश से चल रही है।

