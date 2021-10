Coal Shortage: इन सभी राज्यों में हो सकती है बत्ती गुल! पूरी लिस्ट यहां देखिए

India

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर: केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह लगातार भरोसा देते रहे हैं कि बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट्स को कोयले की कमी हरगिज नहीं होने दी जाएगी। लेकिन, कुछ राज्य कोयला संकट को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। उनका दावा है कि कोयले पर निर्भर उनके राज्यों के पॉवर प्लांट के पास पर्याप्त कोयले का स्टॉक नहीं बचा है, जिसके चलते उत्पादन बाधित हो रहा है और इसकी वजह से बिजली कटौती की नौबत आने लगी है। गौरतलब है कि कोरोना काल में कोयले का उत्पादन दुनियाभर में प्रभावित हुआ है और कई देश इस तरह का संकट झेल रहे हैं, जिसमें पड़ोसी मुल्क चीन भी शामिल है। आइए जानते हैं कि कोयले की किल्लत के चलते भारत के किन राज्यों पर बिजली की कटौती का संकट मंडरा रहा है।

