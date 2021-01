बर्ड फ्लू पर CM शिवराज सिंह चौहान का बयान, हमने राज्य में पोल्ट्री फर्मों को कर दिया है बंद

India

नई दिल्ली। Bird flu in Madhya pradesh कोरोना महामारी के दौर में देश के अंदर बर्ड फ्लू ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। बर्ड फ्लू का गहराता संकट केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए नई चुनौती साबित हो रहा है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर पक्षियों की संदिग्ध मौत पर नजर रखने को कहा था। इस एडवाइजरी के बाद राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुर्गी पालन व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर दिया है।

चिकन की सप्लाई पर लगी रोक

शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम बर्ड फ्लू पर नजर रखे हुए हैं। हमने दक्षिणी राज्यों से लेकर एमपी तक में अगले 10 दिनों तक चिकन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। हम सावधानी बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के संग एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था।

We are keeping an eye on Bird flu and have issued the guideline for poultry farms. We have banned the supply of chicken from the southern states to MP for the next 10 days. We are taking precautions: MP Chief Minister Shivraj Singh Chouhan https://t.co/9NCopgk3my