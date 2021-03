CM ममता बनर्जी ने अस्पताल से जारी किया वीडियो संदेश, बताया कैसी है हालत, समर्थकों से की ये अपील

India

कोलकाता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम कथित रूप से कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हादसे में टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता को काफी चोटें आईं जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को अपनी सेहत की जानकारी दी और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है।

अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह कुछ ऐसा ना करें जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा अपने वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा कि वह ठीक होते ही चुनाव के लिए व्हीलचेयर पर कैंपेन करेंगी। अपनी सेहत की जानकारी देते हुए बंगाल की सीएम ने कहा, मेरे सिर में काफी दर्ज है, बीते दिन मैं लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, तभी उनके पैर में चोट लग गई।

वीडियो में देखा जा सकता कि सीएम ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं, उनके बाएं पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। बंगाली में बोलते हुए ममता बनर्जी कहती हैं, मुझे हाथ, पैर और लिगामेंट में चोटें लगी हैं। 'मैं कार के पास खड़ी थी जब मुझे कल धक्का दिया गया था। मैं जल्द ही कोलकाता से रवाना हो जाऊंगी।' बता दें कि बुधवार को घायल अवस्था में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि यह हमला जान बूझकर कराया गया है, यह एक राजनीतिक साजिश है। वहीं, बीजेपी और कांग्रेस ने इस हमले को ममता बनर्जी का ही 'सियासी पाखंड' बताया है।

I sustained injuries in hand, leg & ligament. I was standing near the car when I was pushed against it, yesterday. I am on medication & will soon leave from Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/BMsSZtxT7v