Karnataka budget: सीएम कुमारस्वामी आज पेश करेंगे बजट, क्या किसानों को मिलेगी कर्ज माफी?

बेंगलुरु। बड़ी मुश्किल से कर्नाटक की सत्ता पाने वाले सीएम एचडी कुमारस्वामी आज अपना पहला बजट पेश करने वाले हैं, आम से लेकर खास तक की निगाहें इस बजट की ओर लगी हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्वामी के बजट में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा हो सकती है क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस और जेडीएस ने अपने-अपने घोषणापत्र में इसका ऐलान किया था और सीएम बनने के बाद कुमारस्वामी ने इस बात को दोहराया भी था।

इस बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर विश्वास जताया है कि सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करेगी और यहीं से पूरे देश के किसानों के लिए उम्मीद पैदा होगी।

सिद्धारमैया हुए कुमारस्वामी से नाराज

आपको बता दें कि बहुत मुश्किलों से बनी कांग्रेस और जेडीएस की सरकार में लगातार दरार की खबरें आ रही थीं, कहा जा रहा था कि कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों की आपस में बन नहीं रही है।

'भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है क्योंकि पीएम दाढ़ी रखते हैं'

ये मामला तब और गर्मा गया, जब खबर आई की कर्नाटक की सियासत में एक बड़ी हैसियत रखने वाले पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी कुमारस्वामी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो सीएम के नए बजट और पूर्ण कर्ज माफी के फैसले के विरोध में हैं, इसलिए आज के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

53,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ

गौरतलब है कि एक अनुमान के मुताबकि राज्य में 53,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जाना है, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कांग्रेस-जेडीएस सरकार अपना वादा पूरा करती है तो इससे राज्य की राजकोषीय व्यवस्था प्रभावित होगी।

यह भी पढ़ें: Monsoon updates: गुजरात, बंगाल में आज भारी बारिश की आशंका, मछुआरों के लिए अलर्ट जारी

On the eve of the Karnataka Budget, I’m confident our Congress-JDS coalition Govt will act on our commitment to waive farmer loans & to make farming more profitable.

This budget is an opportunity for our Govt. to make Karnataka a beacon of hope for farmers all across India.