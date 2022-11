सुप्रीम कोर्ट का RTI पोर्टल पूरी तरह तैयार, कुछ देर में हो जाएगा चालू: भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़

India

oi-Pallavi Kumari

Supreme Court online RTI portal: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन सूचना का अधिकार RTI पोर्टल पूरी तरह तैयार है और कुछ देर में चालू हो जाएगा। आरटीआई पोर्टल के खुलने के बाद अदालत के बारे में जानकारी पहुंच लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगी। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन डाक के माध्यम से दायर किए जाते हैं।

मुख्य न्यायाधीश इस E-समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो भारत में न्यायिक प्रणाली द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अपनाने की दिशा में काम करती है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य में से एक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है और इस तरह अपने हितधारकों के लिए सूचना की पहुंच को आसान बनाना है।

Chief Justice of India DY Chandrachud says the RTI portal of the Supreme Court is all ready and it will be operational within 15 minutes.

