Delhi Airport पर भीड़ से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान

Delhi International Airport दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए उड्डयन मंत्रालय ने 4 प्वाइंट एक्शन प्लान तैयार किया है।

Delhi International Airport: दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 (टी3) यात्रियों के लिए किसी यातना से कम नहीं है। क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) के T3 पर लंबी कतारों से पैंसेंजर खौफ खा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को टिकट काउंटर से लेकर बैगेज और सिक्योरिटी कांउटरों पर घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई दफा फोटो और वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर की गई है, जिसके बाद अब उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए 4 प्वाइंट एक्शन प्लान तैयार किया है।

दरअसल, ट्विटर पर कई यात्रियों और फेमस हस्तियों ने आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के जरिए अपनी यात्रा के बुरे अनुभव को शेयर किया है। इतना ही नहीं टी3 के फोटो और वीडियो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद अब मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें और वेटिंग पीरियड की वजह से बढ़ने वाली भीड़भाड़ से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। ऐसे में क्या है सरकार की कार्ययोजना जानिए...

बता दें कि IGIA देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है, जिसके तीन टर्मिनल हैं - T1, T2 और T3। सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और साथ ही कुछ घरेलू सेवाएं T3 से संचालित होती हैं। औसतन लगभग 1.90 लाख यात्रियों और प्रतिदिन लगभग 1,200 उड़ानों को संभालता है। ऐसे में अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय की ओर से चार सूत्री कार्य योजना तैयार की गई है।

