China energy crisis:कैसे भारत के रसायन और इस्पात उद्योगों की होने वाली है बल्ले-बल्ले ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: कोयले की कमी से बिजली संकट दुनियाभर के देश झेल रहे हैं और चीन में यह समस्या भारत से पहले ही आ चुकी है। वहां तो कई उद्योगों में ताले पड़ने की नौबत आ चुकी है। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके कोयला और बिजली के दाम बढ़ाने के भी छूट दिए हैं, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि फिर भी उद्योगों में निर्माण के काम पर असर पड़ना तय है। ऊर्जा संकट भारत में भी है, लेकिन चीन की दिक्कत में भारत के रसायन और इस्पात उद्योग के लिए बड़ा मौका भी है। एक्सपर्ट के मुताबिक यही समय है, जब इस क्षेत्र से जुड़े भारतीय उद्योग खुद को मजबूत कर सकते हैं।

English summary

Due to the energy crisis in China, the steel and chemical industry there is going to be affected, which can benefit Indian companies