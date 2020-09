एक ही दिन में अपने बयान से पलटे चंद्रकांत पाटिल, बोले- राजनीतिक नहीं थी संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की बैठक

India

नई दिल्ली। शिवसेना सांसद संजय राउत और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने इसे राजनीतिक न बताकर सामना के लिए एक इंटरव्यू बताया। देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात पर संजय राउत ने कहा, 'अगर दो राजनेता मिलते हैं तो केवल राजनीति पर ही बात नहीं करते। वे देश के मुद्दों, कृषि बिल, जम्मू-कश्मीर, चीन, पाकिस्तान और कोविड पर भी बात कर सकते हैं।' वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'बैठक शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के लिए एक साक्षात्कार से जुड़ी थी।' बता दें कि संजय राउत मराठी दैनिक सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं।

चंद्रकांत पाटिल ने पहले दिया था ये बयान

इस बीच महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को स्वीकार किया कि तीन दिन पहले शहर के एक होटल में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच हुई बातचीत वास्तव में 'राजनीतिक' थी। उन्होंने कहा, इस बैठक में उन्होंने चाय बिस्किट पर तो चर्चा तो की नहीं होगी, लेकिन यह बैठक अनिर्णायक थी। राज्य में स्थिति गंभीर है, तीनों दल मिलकर सरकार नहीं चला सकते। मेरा मानना है कि यह फिर से चुनाव का समय है।

So, as party's state chief, I'd like to clarify that there is no proposal to form govt with Shiv Sena, NCP or Congress. We are playing the role of an active Opposition. We can't form govt with the three but those three can't stay together: Maharashtra BJP chief Chandrakant Patil https://t.co/DsROQQzVq5