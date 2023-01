नए साल में बीजेपी के सामने चुनावी राज्यों में कहां कैसी है चुनौती ? जानिए

2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरह से ऐसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती सबसे ज्यादा है,कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं।

भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति के लिहाज से नया साल बहुत ही अहम रहने वाला है। क्योंकि, इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पर पार्टी सत्ता में है। पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उससे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी एक जमीन तैयार हो सकती है। हालांकि, विधासभा चुनावों और लोकसभा चुनावों का पैटर्न एक हो यह कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि, पिछली बार विधानसभा चुनावों में भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पिछड़ गई थी। लेकिन, लोकसभा चुनावों में उसने सारे चुनावी पंडितों को नई तरह की चुनावी शिक्षा लेने को मजबूर कर दिया था। एक बार फिर से बीजेपी के लिए यह साल चुनावी राजनीति के हिसाब से कुछ प्रदेशों में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।

