Cervical Cancer:महिलाओं के दुश्मन का होगा अंत, आ गई स्वदेशी वैक्सीन, कीमत समेत इसकी हर बात जानिए

नई दिल्ली, 1 सितंबर: भारत में महिलाओं को दो तरह के कैंसर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। इसमें सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन आ गई है, जिसकी कीमत विदेशी वैक्सीन की तुलना में कुछ भी नहीं लग रही है। एक वायरस की वजह से होने वाली सर्वाइकल कैंसर क्या बीमारी है, यह क्यों होती है और नई वैक्सीन की कितनी खुराक लेनी पड़ेगी ? यह सब आप इस आर्टिकल में जान सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर तैयार की है, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है।

Indigenous vaccine for cervical cancer launched in India, it will be much cheaper than foreign vaccine. Know the answer to every question related to cervical cancer