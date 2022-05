लापता कर्मचारियों के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान, पेंशन नियमों में दी ढील

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 23 मई: केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लापता होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, नार्थ ईस्ट के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में बड़ी राहत में देते हुए नियमों में ढील दी है।

दरअसल, पहले के नियमों पर गौर करें तो कोई केंद्र सरकार के कर्मी हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनाती के दौरान लापता या गुमशुदा हो जाते थे तो उनके आश्रित परिवार को जब तक पेंशन नहीं मिलती थी, तब तक कि उनको कर्मचारी कानून के मुताबिक मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था। या उनको पेंशन मिलना शुरू तब शुरू होती थी जब घटना के सात साल ना पूरे हो।

In a major relief, particularly for government employees serving in militancy affected areas like Jammu and Kashmir, North-East as well as Naxal prone pockets, the Centre relaxed family pension rules for missing central government employees: Ministry of Personnel pic.twitter.com/uNTTICmB0h