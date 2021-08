कोरोना वैक्सीन की दो डोज ले चुके लोगों को तीसरी खुराक देने का कोई प्रावधान नहीं: केरल HC में केंद्र

India

नई दिल्ली, 26 अगस्त: केंद्र सरकार ने केरल हाईकोर्ट में कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज ले चुके लोगों को तीसरी डोज देने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने कोर्ट में कन्नूर के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। कन्नूर के एक शख्स केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वो कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुका लेकिन अब कोविशील्ड का टीका लगवाना चाहता है क्योंकि उसको नौकरी के लिए सऊदी अरब जाना है लेकिन सऊदी सरकार कोवैक्सीन को मान्यता नहीं देती है। इसके चलते वो नौकरी के लिए सउदी नहीं जा पा रहा है। इस पर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। जिस पर केंद्र ने कहा कि टीके की दो खुराक ले चुके लोगों को तीसरी डोज नहीं दी जा सकती है।

याचिका में इस शख्स ने कहा था कि वो काफी समय से खाड़ी देश में नौकरी कर रहा है। कोरोना के समय वो वापस आ गया था, अब उसे वापस जाना है लेकिन कोवैक्सीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए उस यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल रही, इससे उसकी आजीविका प्रभावित हो रही है। इस पर केंद्र की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि दिशानिर्देश तीसरी खुराक की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि टीके की तीसरी खुराक देना अभी तक चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत नहीं है।

बता दें भारत में इस समय मुख्यतौर पर दो वैक्सीन का ही इस्तेमाल हो रहा है। एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन, जिसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से बना रहा है। इसमें कोवैक्सीन लेने वालों को विदेश यात्रा में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से विदशों में नौकरी करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है।

