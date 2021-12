सैनिकों को सिखाए जाने वाले वो 5 शब्द, जो सीडीएस बिपिन रावत देश को बताकर गए हैं

India

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: सीडीसी जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में हुए निधन से पूरा देश सदमे में है। दुनियाभर से शोक संदेश मिल रहे हैं। भारतीय सशस्त्र सेना ने अपना सबसे बड़ा सैन्य कमांडर खो दिया है। लेकिन, जनरल रावत तीनों सेनाओं और देश को कई सारी सीख देकर गए हैं। वह सेना की उस विचारधारा को बताकर गए हैं, जो एक सैनिक आजीवन अपने दिलो-दिमाग में बिठा लेता है या ट्रेनिंग के दौरान उसके अंदर बिठा दिया जाता है। जनरल रावत, उनकी पत्नी के अलावा 11 और लोगों की बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों पर हुए एक भयानक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है।

CDS General Bipin Rawat had told that soldiers are taught five words during training, by following which enemies can be destroyed