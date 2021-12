हरीश रावत के बागी तेवरों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसा तंज, कहा- जो बोओगे वहीं काटोगे

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, दिसंबर 22। कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में अभी सबकुछ पूरी तरह से ठीक हुआ भी नहीं है कि उत्तराखंड से अब बुरे संकेत आने शुरू हो गए हैं। दरअसल, बुधवार को हरीश रावत के ट्वीट से ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया। हरीश रावत ने कई सारे ट्वीट कर संगठन की कार्यशैली और नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हरीश रावत के इन ट्वीट पर अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा है।

क्या कहा कैप्टन ने?

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा है, "आप जो बोओगे वहीं काटोगे! आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं (अगर कोई हैं तो)" कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस ट्वीट में हरीश रावत को टैग भी किया है। आपको बता दें कि 2 महीने तक हरीश रावत पंजाब में रहकर सिद्धू और कैप्टन के बीच की कलह को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया था, लेकिन कौन जानता था कि पंजाब की कलह को दूर करते-करते हरीश रावत एक दिन बागी तेवर दिखा देंगे।

You reap what you sow! All the best for your future endeavours (if there are any) @harishrawatcmuk ji. https://t.co/6QfFkVt8ZO