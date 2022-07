महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला फाइनल! बीजेपी से बन सकते हैं 24-25 मंत्री

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 जुलाई: महाराष्ट्र में करीब एक महीने बाद नई सरकार की कैबिनेट पर फॉर्मूला तय हो जाने की खबरें हैं। इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मंत्रिपरिषद में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। साथ ही साथ शिंदे गुट के विधायकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं कुछ सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाकर उनका सम्मान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कैबिनेट के विस्तार में हो रही अप्रत्याशित देरी को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैबिनेट की लिस्ट पर फाइनल मुहर को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कई बार दिल्ली आने की बात कही गई है।

English summary

Maharashtra:there are reports of the formula being decided on the expansion. Bharatiya Janata Party may play the role of big brother in the Council of Ministers