CAA Protest: येदियुरप्पा पर बरसे सिद्धारमैया बोले, आपको शर्म आनी चाहिए

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ कर्नाटक में कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें शुरुआत में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बाद में पूरे प्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया और लोगों को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संविधान के मूल्यों पर सिलसिलेवार कई हमले के बाद अब समय है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लोगों के मौलिक अधिकार को छीनने का। धारा 144 को लागू करके सरकार लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार को भी छीनना चाहती है।

शर्म आनी चाहिए

सिद्धारमैया ने ट्वीट करके कहा कि मैंने कभी भी यह अपेक्षा नहीं की थी कि बीएस येदियुरप्पा नरेंद्र मोदी की धुन पर नाचेंगे। मुझे लगा था कि वह काफी समृद्ध और प्रगतिशील हैं और लोगों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए येदियुरप्पा जी। दरअसल शुरुआत में बेंगलुरू में लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। लोगों को बेंगलुरू के टाउन हॉल पर विरोध करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन बाद में इस इजाजत को खत्म कर दिया गया और धारा 144 को लागू कर दिया गया।

पुलिस को दिया निर्देश

वहीं दूसरी तरफ लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लोगों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप लोग कानून अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई वजह नहीं है कि पुलिस कानून को अपने हाथ में ले। मैंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लें सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करें। आम लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी पुलिस अधिकारी आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देर रात लागू धारा 144

दरअसल इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार की रात बेंगलुरू के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने ऐलान किया था कि शहर में धारा 144 लगा दी गई है। जिसके बाद प्रदेश के गृहमंत्री ने पूरे प्रदेश में धारा 144 को लागू करने का आदेश दिया था।

After series of assault on the values enshrined in the Constitution, it is time to take away the Right to Peaceful Protest through Sec144

I never expected @bsybjp to play to the tune of @narendramodi. I thought he was more progressive & inclusive.

Shame on You Mr. Yediyurappa.