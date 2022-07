ब्रेड-बिस्कुट के और बढ़ सकते हैं दाम! जानिए इसके पीछे की असली वजह

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 जुलाई: आने वाले दिनों में ब्रेड-बिस्कुट के दामों में और भी इजाफा हो सकता है। इसके पीछे है मैदा की बढ़ती हुई मांग, जिसकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी होने लगी है। सबकुछ सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। पहले गेहूं की कीमतें बढ़नी शुरू हुईं। फिर उसकी चपेट में आटा आया और अब मैदा भी महंगा हो रहा है। ब्रेड-बिस्किट और तमाम बेकरी प्रोडक्टस में रॉ मटेरियल के रूप में मुख्यतौर पर मैदा ही उपयोग होता है, जिसके चलते ब्रेड-बिस्किट निर्माता बढ़ती कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं की ओर खिसकाने की तैयारियों में जुट गए हैं।

English summary

After wheat and flour, there is a rise in the prices of maida, bread-biscuit and bakery products are also expected to increase