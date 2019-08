BoycottIndianProducts: पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स बोले, भारत का कोई सामान न ख़रीदें- सोशल

India

bbc-BBC Hindi

#BoycottIndianProducts

ये वो हैशटैग है जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया में ज़ोर-शोर से ट्रेंड कर रहा है. #BoycottIndianProducts यानी भारतीय सामानों का बहिष्कार करें.

पाकिस्तानी सोशल मीडिया में लोगों के भारत के प्रति ग़ुस्से की वजह है भारत सरकार का अनुच्छेद 370 पर हालिया फ़ैसला.

कश्मीर, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है और आज भी है. जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को ख़त्म करने के भारत सरकार के फ़ैसले के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा गरमा गया है.

अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स पाकिस्तान की जनता से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने यानी भारत में बने सामान न ख़रीदने की अपील कर रहे हैं.

पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक तबक़ा लोगों से कह रहा है, "अगर आप भारतीय सामान ख़रीदेंगे तो भारत उन्हीं पैसों से हथियार ख़रीदेगा, जिसका इस्तेमाल कश्मीरियों के उत्पीड़न में किया जाएगा."

पाकिस्तान के लोग ट्विटर और फ़ेसबुक पर #BoycottIndianProducts के साथ ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं साथ ही अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के क़दम की निंदा कर रहे हैं.

सिर्फ़ सामान ही नहीं, सोशल मीडिया में पाकिस्तानियों से भारतीय फ़िल्में, संगीत और टीवी सीरियल भी न देखने को कहा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: भारत प्रशासित कश्मीर पर क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के उर्दू अख़बार

एक पाकिस्तानी ट्विटर यूज़र एम. सिद्दीक़ी लिखते हैं, "एक पाकिस्तानी के तौर पर, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने कश्मीरी साथियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय सामानों का पूरी तरह बहिष्कार करें."

ट्वीट के साथ ही सिद्दीक़ी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है: Be Pakistani, Watch Pakistani यानी पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी देखिए.

उबैद ख़ान ने #SaveKashmir और #FacistModi लिखकर ट्वीट किया है, "अब वक़्त है कि हम अपने ऐक्शन के ज़रिए स्टैंड लें, शब्दों के ज़रिए नहीं. इस मुहिम का समर्थन करिए."

बिलाल शाहिद का ट्वीट है, "भारत के लिए हमारा एयरस्पेस अभी बंद नहीं है...हम ये हमारे देश की ज़िम्मेदारी है कि हम भारत के हर एक सामान का बहिष्कार करें. कोई भी सामान ख़रीदने से पहले ठीक से देख लें. अगर सामान भारत में बना है तो उसे न ख़रीदें."

एक अन्य पाकिस्तानी ट्विटर यूज़र ने #FreeKashmir हैशटैग के साथ लिखा है, "बॉलीवुड गानों का बहिष्कार करिए, बॉलीवुड फ़िल्मों का बहिष्कार करिए, अपनी प्लेलिस्ट से बॉलीवुड गाने हटा दीजिए, भारतीय ब्रैंड के सामान ख़रीदने से बचिए और भारतीय सेलिब्रिटीज़ को अनफ़ॉलो कर दीजिए."

ईमान नाम के पाकिस्तानी ट्विटर यूज़र ने कई चीज़ों की लिस्ट ट्वीट की और लिखा है कि कश्मीर की ख़ातिर इन सबका बहिष्कार करें:

ये भी पढ़ें: कश्मीर पर इस्लामिक देश क्या करेंगे? पाकिस्तानी मंत्री का जवाब

इधर, भारतीय सोशल मीडिया में पाकिस्तान के इस ट्रेंड का जवाब दिया जा रहा है. भारतीय #BoycottIndianProdcuts की आलोचना कर रहे हैं और पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स के ट्वीट का जवाब दे रहे हैं.

अनिल पाटिल नाम के भारतीय ट्विटर यूज़र ने लिखा है, "अगर आप वाक़ई भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं तो पहले उस पानी का बहिष्कार करिए जो भारत से पाकिस्तान में जाता है.

संध्या ने ट्वीट किया है, "कश्मीर हमारा है और कश्मीरी हमारे लोग हैं. अगर आप भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर उर्दू का भी बहिष्कार करिए क्योंकि ये भाषा भारत में जन्मी. हमारी उस ज़मीन को भी छोड़ दीजिए जो पाकिस्तान ने भारत से ली. आप लोग हमेशा भारत के बारे में ही बात क्यों करते रहते हैं? चिल करिए और पहले अपनी अर्थव्यवस्था बचाइए."

Insta.rover नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, "जो पाकिस्तानी #BoycottIndianProducts ट्रेंड चला रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि: इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता."

जम्मू-कश्मीर को मिली संवैधानिक स्वायत्ता ख़त्म करने के मोदी सरकार के फ़ैसले पर पाकिस्तान ने शुरुआत से ही कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ख़ुद इस मुद्दे पर पाकिस्तान की संसद में भी बोल चुके हैं.

उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से ये अपील भी की थी कि वो कश्मीर के लिए कम से कम आधे घंटे का वक़्त निकालें और भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं.

वहीं, भारतीय नेतृत्व का रुख़ भी पाकिस्तान के प्रति आक्रामक हुआ है. कुछ दिनों पहले भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक सभा में कहा था कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ़ पीओके के मसले पर होगी.

I disagree with this Govt. on many issues. But, let me make this absolutely clear: Kashmir is India’s internal issue & there is no room for Pakistan or any other foreign country to interfere in it.