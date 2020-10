Boycott Eros Now: इरोज नाउ की अश्लील पोस्ट पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा ,कहा-'बेहद शर्मनाक है ये'

इरोज लाउ पर फूटा लोगों का गुस्सा

जबकि दूसरी पोस्ट में अभिनेता रणवीर सिंह उन्हें ललचाई आंखों से देख रहे होते हैं और उनकी इमेज के ऊपर लिखा होता है 'Lets have some Majamaa in my Pajamaa' और तीसरी फोटो में अभिनेता सलमान खान मुस्कुराते हुए दिख रहे थे और उनकी इमेज पर लिखा होता है 'You need a dandi to play dandiya-I have one'।

कंपनी ने मांगी मांफी

हालांकि पोस्ट पर बवाल मचने के बाद कंपनी ने अपने ट्वीट हटा लिए और लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि 'हम इरोज सभी संस्कृति का बराबर से ही प्यार और सम्मान करते हैं, हमारा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, कंपनी ने ट्वीट हटा लिया है,आप लोगों को दुख हुआ इसके लिए हम माफी मांगते हैं।'

भड़कीं कंगना रनौत

इस विज्ञापन को देखकर अभिनेत्री कंगना रनौत भी बुरी तरह से भड़क गईं उन्होंने इस पर ट्वीट किया कि 'हमें सिनेमा को बतौर थिएटर के अनुभव को देखने वाले समुदाय के रूप में संरक्षित करना चाहिए था, पर्सनली तौर पर किसी भी सामग्री को कामुक बनाना कला के साथ खिलवाड़ करना है, सभी स्ट्रीमिंग माध्यम अश्लील साइट्स से अधिक कुछ नहीं, बेहद शर्मनाक।'

एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई

तो वहीं एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस विज्ञापन की कड़ी आलोचना की है, उन्होंने ट्वीट किया है कि नवरात्रि मां की आराधना का पावन पर्व है, इन पवित्र दिनों को लेकर @ErosNow ने जिस घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया है वह बहुत ही निंदनीय है।@ErosNow को शर्म आनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू धर्म की आस्था पर चोट को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।