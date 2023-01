Karnataka: कर्नाटक के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पहुंची डॉग स्क्वायड

कर्नाटक एक स्कूल को बम होने की जांच डॉग स्क्वाड कर रही है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है।

Bomb threat to Karnataka School : कर्नाटक के एनपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये विद्यालय बसवेश्वर नगर थाना अंतर्गत एनपीएस स्कूल राजाजीनगर में स्थित है। धमकी के तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशसान को दी गई। मौके पर जांच के लिए डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम तैनात है। डीसीपी बेंगलुरु वेस्ट लक्ष्मण बी निम्बारगी ने कहा है कि सभी छात्रों के सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।

विद्यालय में बम की धमकी मिलने बाद पूरा स्कूल खाली करा लिया गया। डीसीपी लक्ष्मण बी निम्बारगी ने बताया कि बसवेश्वर नगर थाना अंतर्गत एनपीएस स्कूल राजाजीनगर में बम की धमकी मिली है। जिसके बाद ये छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए हैं। मामला दर्ज किया जाना है और जांच की जा रही है।

Karnataka | Bomb threat received by NPS School, Rajajinagar under Basaveshwar Nagar PS. We've ensured students are taken to a safe place, bomb disposal & dog squad have reached the spot. Case to be registered and investigation is being done: Laxman B Nimbaragi, DCP West Bengaluru pic.twitter.com/r9fBnhdWjI