आरोग्य सेतु ऐप को लेकर 'स्कैम 1992' के एक्टर का सुझाव, कहा- इस तरह से कोरोना पर कर सकते हैं कंट्रोल

oi-Love Gaur

मुंबई, मई 17: कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आज पूरा देश है। अब यह संक्रमण धीरे-धीरे गांवों को अपनी जकड़ में ले रहा है। इस बीच रोजाना लाखों की संख्या में कोरोना के नए केस हो रहे हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी हैरान कर देने वाला सामने आ रहा है। आम आदमी से लेकर मशहूर हस्तियों तक हर कोई संकट से प्रभावित लोगों की मदद करने के तरीकों की तलाश कर रहा है। इस बीच इस बीच हंसल मेहता की वेब-सीरीज 'स्कैम 1992' से चर्चा में आए एक्टर प्रतीक गांधी ने भी बिगड़ते हालात को अपनी चिंता जताई हैं।

वेब-सीरीज में अपनी एक्टिंग से चर्चाओं में आने वाले प्रतीक गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप के डेवलपर्स के लिए एक सुझाव दिया है। एक्टर ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कहा कि ऐप के जरिए लोग जिस शहर में रहते हैं, कोरोना से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।

Isn't it possible, feasible & practical to have city wise updated dashboard of bed and medicine availability on #aarogyasetu app ? And make the existing widely downloaded app more useful ? Not blaming anyone just suggesting a probable solution. @MoHFW_INDIA