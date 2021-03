एक्ट्रेस आहाना कुमरा ने लगाई स्वास्थ्य मंत्री से मदद की गुहार, पैरेंट्स को हाल ही में लगी थी वैक्सीन

India

oi-Love Gaur

मुंबई: देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज चल रहा है। जनता के अलावा राजनेताओं और फिल्मी हस्तियां भी कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। ऐसे में अब अभिनेत्री आहाना कुमरा ने अपने पैरेंट्स के लिए कोविड -19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करने में हो रही दिक्कत के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मदद मांगी है।

आहाना ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि मेरे माता-पिता सुशील कुमार कुमरा और सुरेश बाल्यान कुमरा ने 9 मार्च 2021 को बीकेसी कोविड हॉस्पिटल में 10 बजकर 53 मिनट पर वैक्सीनेशन करवाया, लेकिन रिकॉर्ड गलत वक्त बता रहा है, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्या कोई मदद कर सकता है?

My parents Mr. Sushil Kumar Kumra and Mrs. Suresh Balyan Kumra got vaccinated on 9th March 2021 at the @bkchospital at 10 53 am but the record shows the wrong time and the certificate doesn't download. Can anyone help!?

Yes we have been following up with the centre with no revert from their end. I'm sure this is happening with a lot of people! @drharshvardhan please help! 👍