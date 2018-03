दिल का दौरा पड़ने से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नरेंद्र झा की मौत, मॉडलिंग से शुरू किया था करियर

Sunny Deol co actor Narendra Jha PASSES AWAY ! | FilmiBeat

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता नरेंद्र झा का 55 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुधवार सुबह दिल का दौरा पड़नेसे उनकी मौत हो गई। नरेंद्र झा ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' में उन्होंने 'मुंबई डॉन' का रोल प्ले किया था। सनी देओल की फिल्म 'घायल वन्स अगेन' में भी वो दिखाई दिए थे।

Actor Narendra Jha passes away at the age of 55, after a cardiac arrest, early this morning. pic.twitter.com/FdDuTLSTJa