असम के धुबरी जिले में बड़ा हादसा, 30 लोगों से भरी नाव ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी

oi-Kapil Tiwari

गुवाहाटी, सितंबर 29। असम के धुबरी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल, यहां ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलटने के बाद से करीब 30 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 20 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। वहीं 6-7 लोग अभी भी लापता हैं। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि लापता होने वाले लोगों में जिले का एक सीनियर अफसर भी शामिल है।

लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान

अधिकारियों ने बताया है कि नाव पलटने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि जिन्हें तैरना नहीं आता था, उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और सीमा सुरक्षा बल की टीमों को खोज और बचाव कार्यों में लगाया गया है।

#UPDATE | Assam: 6-7 persons are still missing; search & rescue operations are underway. Circle Officer of Dhubri is also still missing in the incident. As per the initial report, around 29-30 people were onboard when the boat capsized: Dhubri Deputy Commissioner Anbamuthan MP pic.twitter.com/qPNoZrdZlh