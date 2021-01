राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस ने भी दिया जवाब

India

नई दिल्ली। Congress boycott president address to parliament राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुक्रवार को संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। बजट सत्र के आगाज से पहले कांग्रेस पार्टी समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार किया। एक दिन पहले ही इन विपक्षी पार्टियों ने इसकी जानकारी दे दी थी। विपक्ष के इस बर्ताव को राष्ट्रपति के अभिभाषण के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर सफाई दी है। कांग्रेस का कहना है कि महामहिम के अभिभाषण का बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनका अपमान किया है, बल्कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं।

किसानों की भावनाओं का सम्मान होगा, तब बहस में शामिल होंगे- कांग्रेस

कांग्रेस की तरफ से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का अपमान नहीं किया है, हम तो किसानों के समर्थन में खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब किसानों की भावनाओं का सम्मान होगा, तब हम इस सत्र में बहस में शामिल होंगे।

