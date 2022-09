हल्ला बोल रैली को लेकर BJP ने उड़ाया राहुल का मजाक, कहा- नासा ने पूछा कैसे कर रहे फेल रॉकेट को बार-बार लॉन्च

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 04 सितंबर: देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अब इसी कड़ी में दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई को लेकर 'हल्ला बोल' रैली निकालेगी। इस विशाल सभा को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की 'हल्ला बोल' रैली का बीजेपी ने मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है।

दरअसल, कांग्रेस अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' से पहले रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी में वृद्धि के खिलाफ एक मेगा रैली करने जा रही है, जिसको पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ कई नेताओं संबोधित करने वाले हैं। रैली से पहले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावााला ने करारा तंज कसते हुए राहुल गांधी को असफल रॉकेट बताया।

“Rahul Relaunch” Season 5 begins today with “Halla Bol” even as “Main Hoon Na” featuring Mamata di, KCR, Arvind & Nitish ji hits the screens!

Ek anaar (Khursi) , 5 beemar!

Btw NASA has contacted INC to ask it how they manage to “relaunch” a failed rocket again & again!