ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को बताया 'मैनिपुलेटेड मीडिया', टूलकिट को लेकर कांग्रेस पर लगाए थे गंभीर आरोप

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 21 मई: कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जिस पर पलटवार करते हुए दो दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया, जिसमें टूलकिट का जिक्र था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसी टूलकिट के जरिए अफवाह फैलाकर सरकार को बदनाम कर रही है। हालांकि अब इस ट्वीट पर ट्विटर ने बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही इसे 'मैनिपुलेटेड मीडिया' बताया, यानी इस ट्वीट को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

दरअसल 18 मई को संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, जिस पर कांग्रेस का लोगो लगा हुआ था। उन्होंने लिखा कि दोस्तों महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए कांग्रेस का टूलकिट देखें। ये मदद करने के नाम पर पीआर अभ्यास ज्यादा लग रहा है। आप खुद कांग्रेस का एजेंडा पढ़िए। इसी ट्वीट पर ट्विटर ने अब एक्शन लिया है, जिस वजह से उसके नीचे 'तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया मीडिया' लिखा आ रहा है।

Friends look at the #CongressToolKit in extending help to the needy during the Pandemic!

More of a PR exercise with the help of “Friendly Journalists” & “Influencers” than a soulful endeavour.

Read for yourselves the agenda of the Congress:#CongressToolKitExposed pic.twitter.com/3b7c2GN0re