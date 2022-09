'महुआ मोइत्रा भी जल्द ही राहुल गांधी की तरह सड़कों पर होंगी...', BJP ने TMC सांसद पर कसा तंज

India

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता, 10 सितंबर: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में पार्टी की एक बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। इस बात पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि, ''महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी की तरह, जल्द ही सड़कों पर होंगी, हालांकि पूरी तरह से कारण अलग होगा।'' बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि महुआ मोइत्रा वामपंथियों की पसंदीदा हैं लेकिन अपनी ही पार्टी में कई बार अवांछित रहती हैं।

अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी ने पिछले साल दिसंबर में हुई इसी तरह की एक घटना का जिक्र करते हुए सार्वजनिक रूप से महुआ मोइत्रा को अपमानित करने का मुद्दा बनाया था। मालवीय ने अपने बयान में देवी काली विवाद का भी जिक्र किया। टीएमसी पार्टी ने महुआ के इस बयान का समर्थन नहीं किया था।

Mohua Moitra, who denigrated Maa Kaali, darling of the Left cabal, is a persona non-grata in her own party. Mamata Banerjee makes it a point to humiliate her in public. At this rate, she too, like Rahul Gandhi, will be on the streets, although for a completely different reason…