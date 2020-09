BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र, 'बैंगलोर रोज' प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के युवा नेता और बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाई गई रोक का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि प्याज की एक विशेष किस्म 'बैंगलोर रोज' के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए क्योंकि इसका कोई भारतीय बाजार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में इस किस्म की प्याज के खरीदार बहुत कम है ऐसे में 'बैंगलोर रोज' की खेती करने वाले किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा, 'घरेलू बाजार में इसकी कीमतों को विनियमित करने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। हालांकि, मुख्य रूप से निर्यात के लिए, बेंगलुरू ग्रामीण, कोलार, चिक्काबल्लापुर सहित, बेंगलुरु में और उसके आसपास एक किस्म है- 'बैंगलोर रोज', सका कोई घरेलू बाजार नहीं है।' उन्होंने आगे कहा, 'प्याज की इस किस्म को उगाने वाले किसान परेशानी में हैं क्योंकि प्रतिबंध में वह किस्म भी शामिल है। इसलिए मैंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा और उन्हें इस विशेष किस्म के प्याज को प्रतिबंध से मुक्त करने के लिए कहा, ताकि कर्नाटक में किसानों को निर्यात कारोबार को लाभ और जारी रखा जा सके।'

प्याज के निर्यात पर लगी रोक से महाराष्ट्र के किसान दुखी, देवेंद्र फडणवीस ने वाणिज्य मंत्री को लिखा पत्र

Farmers growing this variety of onion are in trouble as ban includes that variety also. Therefore, I wrote to Minister for Commerce, asking him to exempt this particular variety of onions from ban so that farmers in Karnataka can benefit & continue export business: Tejasvi Surya https://t.co/QVzVI9vr5b